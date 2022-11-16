Ракету, яка вибухнула у Польщі, могла запустити українська ППО – AP

Листопад, 16 в 11:41

Ракета, яка впала у польському Пшеводові, за попередніми оцінками, була випущена українськими силами ППО по російській ракеті під час масованої атаки по Україні 15 листопада. Про це пише AP з посиланням на трьох американських посадовців.

Вони говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права обговорювати це питання публічно.

Ця оцінка та коментарі президента США Джо Байдена на саміті G20 в Індонезії суперечать інформації, яку надав раніше представник амерканської розвідки, який повідомив AP, що російські ракети перетнули територію Польщі.

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В уряді Польщі заявили, що проводять розслідування та підвищують рівень військової готовності, а Байден пообіцяв Варшаві підтримку.

В МЗС Польщі кажуть, що ракета була виготовлена ​​в Росії, проте президент країни Анджей Дуда був більш обережним в оцінках, наголосивши, що зброя, ймовірно, була російського виробництва, але її походження ще перевіряється.

– Ми діємо спокійно. Це складна ситуація, – наголосив він.

Сьогодні Байден та інші лідери країн G7 зібрались на надзвичайне засідання через вибух ракети на території Польщі неподалік кордону з Україною.

На ньому президент США заявив, що ракета, через падіння якої на території Польщі загинуло двоє людей, імовірно, була запущена не з Росії.