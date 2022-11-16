Що таке НАТО та як допомагає Україні
Організація Північноатлантичного договору, або НАТО, давно стала гарантом безпеки у Північноатлантичному регіоні і продовжує ним залишатися.
За понад 70 років існування Альянс не лише значно розширився, але й допомагає іншим країнам-партнерам піклуватися про свою безпеку та проводить спільні навчання. Отже, ось що потрібно знати про НАТО.
Що таке НАТО?
НАТО (Організація Північноатлантичного договору) – це міжнародна організація, військово-політичний союз, який створили для забезпечення колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки, збереження миру та безпеки у Північноатлантичному регіоні.
В основі Альянсу лежить Північноатлантичний договір, який підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.
НАТО прагне до мирного розв’язання суперечок, а також дотримується цінностей верховенства права, демократії та індивідуальної свободи.
Які країни входять до НАТО?
На момент заснування Альянсу до нього входили 12 країн. За понад 70 років існування кількість держав – членів НАТО зросла до 30.
Станом на 2022 рік до Альянсу входять:
- Албанія;
- Бельгія;
- Велика Британія;
- Греція;
- Данія;
- Ісландія;
- Іспанія;
- Італія;
- Канада;
- Люксембург;
- Нідерланди;
- Німеччина;
- Норвегія;
- Північна Македонія;
- Польща;
- Португалія;
- Сполучені Штати Америки;
- Туреччина;
- Угорщина;
- Франція;
- Чехія;
- Литва;
- Латвія;
- Естонія;
- Румунія;
- Болгарія;
- Словаччина;
- Словенія;
- Хорватія;
- Чорногорія.
Хто може стати членом НАТО?
Альянс дотримується політики так званих “відкритих дверей”. Тобто, будь-яка країна може приєднатися до НАТО, якщо досягне його стандартів (політичних, військових та економічних).
Окрім цього, вона має поділяти принципи Північноатлантичного договору.
З квітня 1999 року ще однією передумовою для вступу в НАТО є затвердження Програми дій щодо членства (ПДЧ). Там прописані заходи з підготовки держави до членства в Альянсі.
Кожна окрема країна може наповнювати ПДЧ змістом, який вважатиме важливим для реалізації у нинішніх обставинах.
У травні 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно заявили про намір вступити до НАТО.
5 липня країни Альянсу підписали Протокол про входження Фінляндії та Швеції до НАТО, що дозволило розпочати процес ратифікації.
А 30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подала заяву на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
Чи має НАТО свою армію?
Альянс не має власних Збройних сил. Для вирішення питань військового характеру використовують армії країн-членів НАТО.
Як НАТО обороняється?
Оборона НАТО здійснюється на основі принципу колективної безпеки, що закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору.
У ній прописано, що збройний напад на одного або кількох членів Альянсу розцінюється як агресивні дії проти всіх його членів.
У такому випадку НАТО реалізуватиме своє право на захист та надасть постраждалим країнам-членам усю допомогу, яку вважатиме необхідною, зокрема військову.
Мета таких дій – відновлення та збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.
Коли використовували п’яту статтю?
НАТО використав статтю 5 Північноатлантичного договору лише одного разу – після терактів 11 вересня 2001 року.
Операція розпочалася тільки після підтвердження того, що атаки відбувалися з-за кордону. 4 жовтня того ж року Альянс ухвалив пакет заходів, спрямованих на підтримку Сполучених Штатів у протистоянні іноземній загрозі.
Невдовзі після цього НАТО розпочав першу за своє існування операцію з боротьби із тероризмом. Вона тривала з середини жовтня 2001 року до середини травня 2002-го.
Як НАТО допомагає Україні?
З початком повномасштабної війни на території України НАТО допомагає координувати запити української влади та сприяє забезпеченню гуманітарної і нелетальної допомоги.
Окремі держави – члени НАТО постачають в Україну озброєння, боєприпаси і різні види легкої та важкої військової техніки, зокрема, протитанкові і зенітні комплекси, гаубиці і безпілотні апарати.
Наразі держави – члени Альянсу надали Україні військову техніку вартістю у мільярди євро. Що позитивно покращило ситуацію на полі бою.
Більшість союзників НАТО забезпечують гуманітарну допомогу українцям та надають притулок мільйонам українських біженців.