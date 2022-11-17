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Білорусь планує налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та РСЗВ – ГУР

Валентина Чорна, редакторка стрічки
виробництво снарядів

Білорусь планує налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

– Влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів. Також з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану.

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Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до фарбування снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування.

Раніше стало відомо, що у Білорусі оголосили тендер на друк 50 тис. бланків для мобілізованих із терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року.

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Фото: Головне управління розвідки

Джерело: ГУР
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