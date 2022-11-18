Листопад, 17 в 22:59

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що сталася аварія і емоції української сторони зрозумілі, після того, як ракети впали на польську територію і вбили двох людей.

Про це він сказав у четвер вдень у Пшеводові, що в Люблінському воєводстві, відвідавши місце падіння ракети.

– Розслідування на місці падіння ракети все ще ведуться і триватимуть. Можливо, вони триватимуть ще кілька десятків годин, оскільки слідчі все ще розкопують останки ракети і збирають сліди на місці падіння, – сказав президент Польщі.

За його словами, наразі також триває підготовка до церемонії поховання жертв цієї трагічної події.

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– Я розмовляв із президентом Володимиром Зеленським. Це дуже складна ситуація для України, і є великі емоції, є великий стрес. Будь ласка, пам’ятайте, що останніми днями Україна зазнала надзвичайно масованої ракетної атаки з російського боку. Росія безжально запустила кілька сотень ракет по Україні, – сказав Дуда.

Він нагадав, що російські ракети впали на українські міста, практично по всій Україні, включно із західними регіонами, що недалеко від кордону Польщі.

– Були вбиті люди, звичайні громадяни, не українські солдати, а звичайні мирні жителі. Так що це дуже складна ситуація, – сказав польський лідер.

Він підкреслив, що емоції України та українського політичного керівництва можна зрозуміти.

– Нікого не дивує, що є емоції, так само як і те, що є емоції президента. Президент також дуже сильно переживає те, що відбувається з його суспільством, яке обрало його на цей пост і за яке він відчуває відповідальність, – пояснив Анджей Дуда.

За його словами, кожна сторона хоче мати власні докази про те, що сталося.

– Я сказав те, що сказав. На підставі того, що мені передали наші слідчі, на підставі того, що мені передали представники польських служб, матеріалів, також документів, які мені було представлено, – сказав Дуда.

Президент Польщі пояснив, що саме на цій підставі він і прем’єр-міністр надали інформацію “про те, якими є причини цієї трагічної події, яка тут сталася”.

– На нашу думку і думку експертів, безумовно, шкода, що (стався, – Ред.) нещасний випадок, абсолютно ненавмисний, не те щоб ця ракета була націлена на Польщу, не те щоб її можна було розглядати як напад на Польщу, – зазначив польський президент.

Лідер Польщі підкреслив, що через їхній держкордон іде війна, і Росія випускає сотні ракет по Україні.

– Україна захищалася, і під час цих дій, на жаль, сталося те, що сталося. Ніхто не хотів заподіяти шкоду будь-кому в Польщі, ніхто не хотів заподіяти шкоду будь-кому в Польщі, тим паче позбавити когось життя, – пояснив Дуда.

Він додав, що цей інцидент є “трагедією”, і “в якомусь сенсі нашою спільною трагедією”.

Анджей Дуда додав, що, на його думку, президент Зеленський також збирає інформацію та матеріали від військового командування української армії та українських служб нині.

– Кожен просто реалізує це по-своєму. Сполучені Штати мають свою інформацію, Польща має свою інформацію, Україна, звичайно, теж має свою інформацію, – зазначив Анджей Дуда.

Президент Польщі додав, що доступ української сторони до судового розгляду суворо регламентований.

– Усе має відбуватися відповідно до чинних правил, до чинного законодавства. Якщо гості з України захочуть побачити діяльність слідства, можна буде показати їм цю діяльність так, як її показали мені. Але коли йдеться про участь у процесуальній діяльності, доступ до документів, доступ до інформації – це вже потребує конкретних договірних підстав, конкретних підстав із погляду міжнародного права та міжнародних угод, – пояснив він.

Падіння ракети в Пшеводові

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України. Згодом, одна з ракет впала і на території Польщі, що призвело до загибелі двох людей. Вибух у польському селі Пшеводів стався приблизно о 15:40.

Спочатку в Польщі заявили, що впала ракета російського виробництва. Згодом почали лунати припущення, що ракету могли випустити українські сили ППО під час протидії російській атаці. Таке припущення, зокрема, озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні поінформував, що наразі на 100% невідомо, чия ракета впала на території Польщі. Він також заявив, що українські фахівці візьмуть участь у розслідуванні обставин падіння ракети.

Раніше стало відомо, що на місці падіння ракети в населеному пункті Пшеводів (Польща) уже зібрано низку доказів, які демонструють послідовність подій. Слідчі досліджують залишки ракети, глибину кратера, обчислюють напрямок прильоту.

Джерело: Polsat