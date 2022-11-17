Листопад, 17 в 20:45

У 2023 році можуть з’явитися нові підозрювані у справі про катастрофу літака Boeing 777 рейсу MH17.

Про це заявила керівниця слідчої групи з розслідування Дігна ван Бутзелар, коментуючи рішення, яке було ухвалене Гаазьким судом у четвер, 17 листопада.

– Ми дуже задоволені цим рішенням, особливо тому, що було так багато чинників. Ми говорили, як це трапилося, що це був Бук, який доставили з Росії, що ракета була запущена з поля неподалік від Первомайського. Ми зробили нашу роботу добре. Я думаю, що це дуже важливо для рідних і близьких, – вважає вона.

За словами Бутзелар, вона не вважає помилкою слідства виправдовувальний вирок щодо обвинуваченого Олега Пулатова.

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– Ми щойно отримали рішення в повному обсязі – це великий стос, ми повинні його обговорити і потім будемо вирішувати, для цього в нас два тижні, – сказала вона.

Щодо стану розслідування, ван Бутзелар повідомила, що наразі воно стосується екіпажу зенітно-ракетного комплексу Бук, із якого було збито МН17.

– Ми думаємо, що на початку або навесні наступного року ми будемо готові про це сказати, – додала вона.

Нагадаємо, що сьогодні суд у Гаазі визнав трьох росіян винними у масовому вбивстві пасажирів літака Boeing 777 рейсу MH17 біля Донецька, внаслідок чого загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.