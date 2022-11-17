У США закінчуються деякі системи озброєння, необхідні Україні для боротьби з РФ – CNN

Листопад, 17 в 18:27

У США закінчуються деякі висококласні системи озброєння та боєприпаси, які могли б передати в Україну для боротьби з російською агресією.

Про це іноземним журналістам повідомили троє американських чиновників, які вирішили залишитися анонімними. Здатність промислової бази США задовольняти виробництво запасів зброї – це один з ключових викликів зараз.

– Це один з ключових викликів, з якими стикається адміністрація Байдена, оскільки США продовжують надсилати Україні зброю на мільярди доларів для підтримки боротьби з Росією.

Один із чиновників сказав, що запаси певних систем високої інтенсивності зменшуються після майже дев’яти місяців поставок Києву. Також існує “кінцева кількість” озброєння, яке США можуть відправити.

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Джерела повідомили, що серед систем озброєння, які відповідають вимогам України, є 155-мм артилерійські боєприпаси та ракети для переносного ЗРК Stinger.

Вони висловили занепокоєння з приводу виробництва США додаткових систем озброєнь, включаючи протирадіаційні ракети HARM, ракети класу земля-земля GMLRS і переносні протитанкові ракети Javelin. Однак США вирішили збільшити виробництво цих та інших систем.

Численні офіційні особи наголошують, що США ніколи не піддадуть ризику власну боєготовність, тому кожна партія озброєння оцінюється за її впливом на стратегічні резерви США та подальший перебіг війни Росії проти України.