Листопад, 17 в 18:43

Угорщина оголосила про початок економічного співробітництва з Іраном і запросила з візитом іранського міністра для проведення засідання економічних комітетів.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто написав на своїй сторінці у Facebook.

– У світі багато проблем, і останніми днями ми бачимо, як легко конфлікти можуть вийти з-під контролю. Шлях до зниження загрози глобальній безпеці – припинити якомога більше конфліктів. Якщо Іран вдасться реінтегрувати в систему міжнародного співробітництва, ми зможемо зробити великий крок уперед у стабілізації всієї ситуації на Близькому Сході, – написав він.

Очільник угорського МЗС сказав, що для нормалізації ситуації є сенс почати з економічного співробітництва з Іраном, і додав, що до Угорщини прибув міністр економіки Ірану Сейєд Ехсан Хандузі.

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Контекст

Подібний крок від Будапешта є резонансним з тієї причини, що спроба налагодити співпрацю з Тегераном відбувається на тлі постачань іранського озброєння в Росію для атак на українські міста і села. Ба більше, з боку Європейського Союзу, членом якого є Угорщина, проти Ірану було запроваджено санкції, що створює додатковий привід для того, щоб засумніватися в кроках угорської влади.

Окрім передачі озброєння Росії, проти Ірану запроваджено санкції ЄС через активність Тегерану в ядерній сфері, а також у невиконанні політичної угоди під назвою Спільний всеосяжний план дій, що була укладена між Іраном і групою держав, серед яких РФ, КНР, Франція, Велика Британія та Німеччина. Метою угоди є необхідність міжнародної спільноти переконатися в тому, що Іран не розробляє ядерну зброю.

Джерело: Szijjártó Péter

Фото: Szijjártó Péter