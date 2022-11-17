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Вибори у США: республіканці здобувають більшість у Палаті представників

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибори у США
Фото: Dreamstime

Республіканська партія подолала поріг у 218 місць, що необхідні для отримання більшості у Палаті представників.

Президент США Джо Байден уже привітав Кевіна Маккарті з перемогою республіканців на проміжних виборах.

Очільник Сполучених Штатів заявив, що готовий працювати з республіканцями в Палаті представників задля досягнення результату.

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Натомість видання CNN зазначає: те, що республіканці досягли більшості через вісім днів після дня виборів, коли справа дійшла до останніх округів, свідчить про несприятливі результати партії на проміжних виборах.

І хоча результат не такий приголомшливий, як сподівалися лідери партії, більшість у Палаті представників для республіканців, вважають у CNN, все ще свідчитиме про повернення ідеології Дональда Трампа, який напередодні оголосив про те, що балотуватиметься на президентських виборах у 2024 році.

Також ЗМІ передбачають повернення політики хаосу до Вашингтона, враховуючи потужний вплив колишнього президента.

Нова Палата представників під керівництвом республіканців, припускають у CNN, імовірно, ускладнить ситуацію в Білому домі до кінця президентського терміну Джо Байдена.

Джерела: White House, CNN
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