Банк Канади випустить облігації на підтримку України
У п’ятницю, 18 листопада, Банк Канади, який є центральним банком країни, оголосив про випуск Облігацій суверенної підтримки України (Ukraine Sovereignty Bond). З їх допомогою канадці зможуть напряму підтримувати нашу державу.
Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті банку.
– З метою надання канадцям можливості безпосередньо підтримати Україну, уряд Канади оголосив про випуск Облігацій суверенної підтримки України, – наголошується в повідомленні.
Йдеться про п’ятирічні облігації на суму $500 млн, деноміновані в канадських доларах. Вони будуть випущені наприкінці листопада 2022 року.
Як поінформували в Міністерстві фінансів Канади, облігації канадського уряду є інструментом для залучення коштів на підтримку України. Сума, яка дорівнює надходженням від випуску облігацій, буде перерахована нашій державі через спеціальний рахунок Міжнародного валютного фонду.
– Ці кошти підтримають уряд України, щоб він продовжував працювати в умовах незаконного вторгнення РФ, у тому числі надаючи основні послуги українцям, такі як виплата пенсій, закупівля палива напередодні зими та відновлення енергетичної інфраструктури, – уточнили в міністерстві.
Канадці зможуть придбати облігації номіналом $100. Вони фактично придбають звичайні п’ятирічні облігації канадського уряду з приблизною поточною ставкою дохідності в 3,3%.
Відсотки за облігаціями виплачуватимуть двічі на рік – 24 лютого та 24 серпня, до погашення облігацій у 2027 році.
Наприклад, канадці, які вкладуть в облігації $1000 (з дохідністю 3,3%), отримуватимуть щороку $16,50 в лютому та серпні до 2027 року.
Термін погашення облігацій заплановано на 24 серпня 2027 року, на День Незалежності України. Тоді власники облігацій отримають повну суму початкових інвестицій.
Днями прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про надання додаткової військової допомоги Україні на суму в $500 млн.
Джерело: Банк Канади, Міністерство фінансів Канади