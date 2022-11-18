Листопад, 18 в 18:12

У п’ятницю, 18 листопада, Банк Канади, який є центральним банком країни, оголосив про випуск Облігацій суверенної підтримки України (Ukraine Sovereignty Bond). З їх допомогою канадці зможуть напряму підтримувати нашу державу.

Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті банку.

– З метою надання канадцям можливості безпосередньо підтримати Україну, уряд Канади оголосив про випуск Облігацій суверенної підтримки України, – наголошується в повідомленні.

Йдеться про п’ятирічні облігації на суму $500 млн, деноміновані в канадських доларах. Вони будуть випущені наприкінці листопада 2022 року.

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Як поінформували в Міністерстві фінансів Канади, облігації канадського уряду є інструментом для залучення коштів на підтримку України. Сума, яка дорівнює надходженням від випуску облігацій, буде перерахована нашій державі через спеціальний рахунок Міжнародного валютного фонду.

– Ці кошти підтримають уряд України, щоб він продовжував працювати в умовах незаконного вторгнення РФ, у тому числі надаючи основні послуги українцям, такі як виплата пенсій, закупівля палива напередодні зими та відновлення енергетичної інфраструктури, – уточнили в міністерстві.

Канадці зможуть придбати облігації номіналом $100. Вони фактично придбають звичайні п’ятирічні облігації канадського уряду з приблизною поточною ставкою дохідності в 3,3%.

Відсотки за облігаціями виплачуватимуть двічі на рік – 24 лютого та 24 серпня, до погашення облігацій у 2027 році.

Наприклад, канадці, які вкладуть в облігації $1000 (з дохідністю 3,3%), отримуватимуть щороку $16,50 в лютому та серпні до 2027 року.

Термін погашення облігацій заплановано на 24 серпня 2027 року, на День Незалежності України. Тоді власники облігацій отримають повну суму початкових інвестицій.

Днями прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про надання додаткової військової допомоги Україні на суму в $500 млн.

Джерело: Банк Канади, Міністерство фінансів Канади