Листопад, 18 в 17:58

Польща має замінити Росію серед найбільших економік світу у Групі двадцяти (G20).

Про це заявив польський заступник міністра культури та національної спадщини Польщі Ярослав Селлін в ефірі Польського радіо 24.

За його словами, Польща має брати участь у зустрічах найважливіших країн.

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– Я вважаю, що якщо G20 було задумане так, що це 20 економічно та політично найважливіших держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща посідає приблизно 20-те місце у світі, тоді як геополітичне значення Польщі значно зросло завдяки допомозі, наданій Україні. Навіть українці та українські політики всерйоз кажуть, що якби не Польща, то їх давно вже не було би, – сказав він.

На думку польського урядовця, Росію необхідно визнати терористичною державою, щоб не було жодних сумнівів щодо того, чи варто запрошувати Росію на засідання G20 чи ОБСЄ.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу країн Великої двадцятки (G20).

Згодом прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Росію неможливо виключити з Групи двадцяти, попри те, що є відповідні заклики деяких західних політиків.