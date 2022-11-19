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Кім Чен Ин вперше показав свою доньку – це сталося під час випробувань балістичної ракети

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кім Чен Ин з донькою
Фото: Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше показав світові свою доньку. На оприлюднених знімках він з дитиною на полігоні оглядає найбільшу балістичну ракету в країні перед запуском.

Інформаційне агентство KCNA повідомило, що у п’ятницю КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-17.

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Але найбільшим сюрпризом стала поява доньки Ина, існування якої ніколи раніше публічно не підтверджувалося. Її імені агентство не називає.

Вважається, що у глави КНДР є троє дітей: дві дівчинки та хлопчик. Дехто припускав, що одну з дітей можна було побачити на кадрах відзначення національного свята у вересні.

У 2013 році зірка американського баскетболу Денніс Родман сказав, що у Ина народилася дитина на ім’я Джу Ае. Після поїздки до Північної Кореї Родман розповів в коментарі The Guardian, що провів час з його родиною, а також тримав дитину на руках.

Експерт з КНДР у Центрі Стімсона у Вашингтоні Майкл Медден припускає, що Джу Ае приблизно 12-13 років, що означає, що приблизно через чотири-п’ять років вона готуватиметься до вступу в університет або на військову службу.

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Північна Корея ніколи не оголошувала, хто буде наступником Кім Чен Ина, якщо він стане недієздатним. Через обмаль інформації про його дітей аналітики припускають, що його сестра та лояльні сторони можуть сформувати регентство, доки наступник не досягне необхідного віку, щоб вступити на посаду.

Північна Корея 18 листопада провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasongpho-17. За даними KCNA, ракета Hwasongpho-17 піднялася на максимальну висоту 6 040,9 км і пролетіла відстань 999,2 км за 4 135 секунд, після чого впала поблизу японського острова Хоккайдо.

Джерело: The Guardian
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