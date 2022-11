Кім Чен Ин вперше показав свою доньку – це сталося під час випробувань балістичної ракети

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше показав світові свою доньку. На оприлюднених знімках він з дитиною на полігоні оглядає найбільшу балістичну ракету в країні перед запуском.

Dictator Kim Jong-un showed his daughter for the first time. pic.twitter.com/9OuWkU4SDw

Інформаційне агентство KCNA повідомило, що у п’ятницю КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-17.

Але найбільшим сюрпризом стала поява доньки Ина, існування якої ніколи раніше публічно не підтверджувалося. Її імені агентство не називає.

So, Kim Jong-un just decided to reveal his daughter for the first time publicly at an ICBM launch??? pic.twitter.com/tiE8gWixAJ

