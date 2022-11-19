Листопад, 19 в 8:37

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не виключив, що польські слідчі можуть виїхати до України в рамках розслідування падіння ракети на польській території 15 листопада.

Про це він поінформував під час спілкування з журналістами в Кракові.

– Як тільки це буде необхідно, польські слідчі виїдуть в Україну, – наголосив Моравецький.

За його словами, польський уряд хоче якомога швидше з’ясувати всі деталі трагічного інциденту в Пшеводові, де під час падіння ракети загинули двоє поляків.

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Моравецький уточнив, що Польща отримує підтримку від американських союзників: фахівці з США беруть участь у розслідуванні.

– Я зустрівся з американською делегацією, яка також представила мені певну послідовність подій, які, скоріш за все, відбувалися в той час, – заявив він.

Політик зазначив, що слідчим, експертам та іншим фахівцям потрібно залишити свободу дій. Моравецький запевнив, що Польща хоче співпрацювати з Україною для з’ясування всіх обставин.

– Ми хочемо якомога тісніше співпрацювати, в тому числі з українською стороною. Тому що не забуваймо: вони сьогодні борються за мир, за безпеку, за спокій в Європі, а значить і в Польщі. Там вони гинуть на своїх барикадах, в своїх окопах також за наш мир і за нашу безпеку, – заявив Моравецький.

Він додав, що під час розслідування “кожна деталь має бути пояснена дуже ретельно”.

Як відомо, 15 листопада під час чергової масованої ракетної атаки РФ по території України ракета впала на території Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

Спочатку в Польщі заявили, що це ракета російського виробництва. Згодом почали лунати заяви, що вона була випущена українськими силами ППО, які намагалися збити російську ракету.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що наразі на 100% невідомо, яка саме ракета впала в Польщі. До сусідньої країни вже вирушили українські фахівці для участі в розслідуванні. Вони працюють на місці трагедії у Пшеводові.

Джерело: RMF24