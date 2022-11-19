Листопад, 19 в 6:40

Два російські винищувачі здійснили небезпечний проліт над кораблями НАТО під час проходу в Балтійському морі.

Інцидент стався вранці у четвер, 17 листопада. Літаки пролетіли біля кораблів на висоті 300 футів (91 метр) та на відстані 80 ярдів (73 метри).

Російські пілоти не реагували на повідомлення натовських військових.

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– НАТО визнало взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки проліт проводився в небезпечній зоні, яка була задіяна для навчань протиповітряної оборони, а також через висоти та близькість літаків, – йдеться у заяві НАТО.

Така поведінка російських літаків збільшила ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків.

У заяві йдеться, що сили НАТО діяли відповідно до чинних правил.

– НАТО належним чином реагуватиме на будь-яке втручання у свою законну діяльність у цьому районі, яке ставить під загрозу безпеку наші літаки, кораблі або їхні екіпажі. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози, — йдеться у повідомленні блоку.

Раніше повідомлялося, що після вступу до НАТО Фінляндія планує об’єднати свої ракетні комплекси берегової оборони з аналогічними системами Естонії. Це дозволить закрити Балтійське море для військових кораблів РФ.

Джерело: НАТО