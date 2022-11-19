Листопад, 19 в 14:00

Засновниця скандальної американської компанії Theranos Елізабет Голмс отримала понад 11 років ув’язнення за обман інвесторів, які вкладали кошти в її біотехнологічний стартап.

Як інформують західні ЗМІ, в січні цього року, після тримісячного судового розгляду, присяжні визнали її винною за 4 із 11 звинувачень щодо шахрайства.

Голмс, зокрема, звинуватили в змові з метою обману інвесторів, обмані громадськості та в цифровому шахрайстві, яке завдало шкоди інвесторам. Жінці загрожувало максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.

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Згодом прокурори звернулися до суду з офіційним проханням засудити засновницю Theranos до 15 років позбавлення волі та штрафу в розмірі $800 млн. Ці кошти мали стати компенсацією для інвесторів, серед яких є високопосадовці США, наприклад колишній міністр оборони Джеймс Меттіс. Він давав свідчення в суді проти Голмс. Серед інвесторів – американський підприємець, засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон, а також медіамагнат Руперт Мердок.

Захист Елізабет Голмс наполягав, що вона діяла з найкращих спонукань і намагалася допомогти людям. Адвокати просили суд відправити жінку під домашній арешт на 18 місяців з подальшим випробувальним терміном та громадськими роботами.

Зрештою в п’ятницю, 18 листопада, каліфорнійський суд засудив Голмс до 135 місяців ув’язнення, тобто до 11 років і трьох місяців з ще трьома роками нагляду після звільнення.

Вирок також передбачає штраф у розмірі $400 або $100 за кожне звинувачення в шахрайстві. Суд оцінив загальну суму збитків інвесторів у $121 млн. Точну суму, яку повинна буде відшкодувати Голмс, визначать на іншому засіданні.

Засновниця Theranos має з’явитися до в’язниці 27 квітня 2023 року. Очікується, що її адвокати оскаржать вирок.

Перед оголошенням вироку 38-річна Голмс виступила з промовою в суді. Як пишуть ЗМІ, вона зі сльозами на очах вибачилася перед інвесторами та пацієнтами.

– Я любила Theranos. Це була справа всього мого життя… Я спустошена своїми невдачами. Я відчувала глибокий біль через те, що підвела людей. Я шкодую про свої невдачі кожною клітиною свого тіла, – зазначила вона.

У відповідь на це суддя Едвард Давіла заявив, що “невдача – це нормально, але невдача через шахрайство – це не нормально”. Він назвав справу Голмс повчальною для інших підприємців Кремнієвої долини.

Варто зазначити, що Елізабет Голмс зараз вагітна другою дитиною. У неї вже є однорічний син. Під час судового процесу понад 130 її друзів, родичів та колишніх співробітників Theranos звернулися з проханням пом’якшити вирок.

Її бізнес-партнера Рамеша Балвані судили окремо і також визнали винним у шахрайстві. Вирок йому оголосять на початку грудня.

Порівнювали з Джобсом: що відомо про провал стартапу Theranos

Theranos (Теранос) – це технологічний стартап у галузі медицини. Елізабет Голмс заснувала компанію у 2003 році, у 19-річному віці.

Незабаром після цього вона покинула навчання в Стенфордському університеті, щоб займатися лише своїм стартапом. Голмс позиціонувала Theranos як компанію, котра здійснить революційний прорив у діагностуванні захворювань.

Стартап розробляв універсальний прилад під назвою Едісон, який, як запевняла засновниця, мав буквально за кількома краплями крові з пальця діагностувати безліч різних захворювань, наприклад таких як рак чи діабет.

Однак ці твердження виявилися неправдивими. Як встановив суд, новітня технологія діагностики була фейковою.

Голмс змогла залучити в свій стартап $945 млн від вражаючого списку інвесторів: таких як медіамагнат Руперт Мердок, засновник Oracle Ларрі Еллісон, засновники Walmart тощо.

На піку розвитку Theranos оцінювали в $ 9 млрд. А видання Forbes навіть визнало Елізабет Голмс наймолодшою в світі мільярдеркою, котра досягла успіху самостійно

Засновниця Theranos часто з’являлася на обкладинках журналів. Її почали називати “наступним Стівом Джобсом”, тобто порівнювали з покійним засновником компанії Apple.

У 2015 році видання Wall Street Journal випустило серію викривальних статей про Theranos. У них зазначалося, що технологія, що розробляється в компанії, – обман, а співробітників примушували до підробки, погрожуючи звільненнями.

Розслідування виявило, що компанія виконувала лише невелику частину із сотень тестів, використовуючи свій запатентований пристрій для аналізу крові. І ці тести мали сумнівну точність. Натомість у Theranos застосовували пристрої для тестуванням крові, виготовлені сторонніми виробниками.

У 2018 році компанію визнали банкрутом, а 2021-му розпочався судовий процес над Елізабет Голмс.

Ця історія отримала кілька екранізацій: зокрема, стрімінговий сервіс HBO зняв документальний фільм про Голмс і Theranos під назвою Винахідник.