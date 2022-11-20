Листопад, 20 в 8:48

Делегати саміту ООН з питань клімату COP27 протягом переговорів, що тривали всю ніч, погодили фонд для відшкодування збитків через кліматичні зміни для країн, які розвиваються.

Самех Шукрі, міністр закордонних справ Єгипту та голова кліматичного саміту COP27 ООН, зазначив, що країни показали єдність заради однієї вищої та загальної мети.

Шеррі Рехман, міністр із питань зміни клімату в Пакистані, підтримала прийняття історичної угоди допомоги країнам, що розвиваються. У вересні на Пакистан заливали мусонні дощі, які спричинили повені та зсуви. Сотні будинків зруйновано, загинуло понад 1300 людей.

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– Йдеться не про благодійність. Це авансовий платіж за інвестиції у наше майбутнє та у кліматичну справедливість, – зазначила вона.

Саймон Стіл, голова ООН із клімату, сказав, що національні плани країн щодо скорочення викидів парникових газів до 2030 року є недостатніми для утримання підвищення глобальної температури до 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем.

Раніше президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників COP27 зауважив, що без миру не може бути ефективної кліматичної політики. Для порятунку світу від кліматичної катастрофи Росія повинна “заткнути свої гармати й сховати ракети”.