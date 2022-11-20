Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Історичне рішення: на саміті COP27 домовись створити фонд допомоги бідним країнам

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
клімат

Делегати саміту ООН з питань клімату COP27 протягом переговорів, що тривали всю ніч, погодили фонд для відшкодування збитків через кліматичні зміни для країн, які розвиваються.

Самех Шукрі, міністр закордонних справ Єгипту та голова кліматичного саміту COP27 ООН, зазначив, що країни показали єдність заради однієї вищої та загальної мети.

Шеррі Рехман, міністр із питань зміни клімату в Пакистані, підтримала прийняття історичної угоди допомоги країнам, що розвиваються. У вересні на Пакистан заливали мусонні дощі, які спричинили повені та зсуви. Сотні будинків зруйновано, загинуло понад 1300 людей.

Зараз дивляться

– Йдеться не про благодійність. Це авансовий платіж за інвестиції у наше майбутнє та у кліматичну справедливість, – зазначила вона.

Саймон Стіл, голова ООН із клімату, сказав, що національні плани країн щодо скорочення викидів парникових газів до 2030 року є недостатніми для утримання підвищення глобальної температури до 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем.

Читайте
Це не просто війна, це державний тероризм та екоцид: Україна на СОР27

Раніше президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників COP27 зауважив, що без миру не може бути ефективної кліматичної політики. Для порятунку світу від кліматичної катастрофи Росія повинна “заткнути свої гармати й сховати ракети”.

Джерело: The Guardian
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка