Ймовірно, не засмагали у січні у Криму: Міноборони про заяви експертів щодо “паузи у війні”

Листопад, 20 в 23:27

У Міністерстві оборони України зробили заяву, коментуючи прогнози військових експертів про “паузу в бойових діях”, яка може виникнути через сніжну зиму.

– Люди, які зараз говорять про можливу “паузу в бойових діях” через морози взимку, напевно ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму, – зазначає Міноборони України у Twitter.

У британській розвідці повідомляють, що зміни світлового дня, температури та погоди створять унікальні проблеми на фронті на полі бою. В оборонному відомстві зазначають, що додаткові труднощі зменшать і без того низький моральний дух окупантів.

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Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія повністю виснажить свої ресурси та запаси для ведення повномасштабної війни проти України до весни 2023 року.

Він пояснює це тим, що у РФ будуть великі втрати на фронті – вбиті солдати, спалена військова техніка та суцільні невдачі на полі бою з українськими захисниками.