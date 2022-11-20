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Німеччина передала Україні засоби захисту від дронів, обігрівачі та боєприпаси

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РСЗВ Mars II
Фото: Getty Images

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, зокрема, засоби захисту від дронів, обігрівачі та боєприпаси для реактивних систем залпового вогню.

За даними Міністерства оборони, на територію України вже вдалося доставити:

  • боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;
  • три великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8);
  • 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом уже 39);
  • один навантажувач (загалом уже чотири);
  • запасні частини для великокаліберного кулемета М2;
  • 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом уже 30);
  • 10 датчиків захисту від дронів (загалом уже 28);
  • 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;
  • 116 польових обігрівачів.
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