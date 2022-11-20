Німеччина передала Україні засоби захисту від дронів, обігрівачі та боєприпаси
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Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, зокрема, засоби захисту від дронів, обігрівачі та боєприпаси для реактивних систем залпового вогню.
За даними Міністерства оборони, на територію України вже вдалося доставити:
- боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;
- три великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8);
- 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом уже 39);
- один навантажувач (загалом уже чотири);
- запасні частини для великокаліберного кулемета М2;
- 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом уже 30);
- 10 датчиків захисту від дронів (загалом уже 28);
- 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;
- 116 польових обігрівачів.
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