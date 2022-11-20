Німеччина передала Україні засоби захисту від дронів, обігрівачі та боєприпаси

Листопад, 20 в 18:49

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, зокрема, засоби захисту від дронів, обігрівачі та боєприпаси для реактивних систем залпового вогню.

За даними Міністерства оборони, на територію України вже вдалося доставити:

боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;

три великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8);

17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом уже 39);

один навантажувач (загалом уже чотири);

запасні частини для великокаліберного кулемета М2;

24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом уже 30);

10 датчиків захисту від дронів (загалом уже 28);

20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;

116 польових обігрівачів.