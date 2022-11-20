Росія намагається помститися Україні через своє безсилля на фронті – Подоляк

Листопад, 20 в 17:55

Країна-агресор Російська Федерація демонструє всьому світу, що ніколи не зможе заволодіти територією України, тому намагається повністю знищити країну.

Проте рано чи пізно Росії доведеться відшкодувати всі матеріальні збитки, які вона завдала Україні масовими ракетними ударами. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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– Російська логіка… Руйнуючи інфраструктуру України, Росія демонструє усвідомлення факту: Україною їм не заволодіти. А тому вони намагаються нашкодити з помсти за своє безсилля. За цим прийде інше усвідомлення: все обов’язково доведеться відшкодовувати в епоху російських репарацій, – наголошує він.

За словами Подоляка, режим російського диктатора Володимира Путіна проводить нелюдський експеримент, намагаючись позбавити Україну енергетики, опалення та води.