Листопад, 20 в 12:01

В уряді Німеччини заявили, що через напружену ситуацію з енергопостачанням жителям країни можуть почати локально вимикати світло.

Про це заявив очільник Федерального відомства із захисту населення і допомоги при катастрофах Ральф Тіслер в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag.

За його словами, німці мають зрозуміти, що взимку траплятимуться блекаути і до них треба бути готовими.

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Йдеться про регіональні та обмежені за часом відключення електрики. Причиною таких обмежень може бути не лише нестача електроенергії, а й планові відключення задля забезпечення безпеки та надійності електропостачання.

Він наголосив, що ризик відключень світла зросте з січня і лютого 2023 року.

– Якщо війна ведеться в сусідніх країнах, це безпосередньо торкається і нас. Нині це брак енергії, зростання цін або можливі відключення електроенергії, – зауважив Ральф Тіслер.

Раніше повідомлялося, що газосховища Німеччини заповнені в середньому на 99,19%.