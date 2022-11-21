Дайте Україні спокій! Глава уряду Іспанії Санчес звернувся до Путіна

Листопад, 21 в 14:59

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Мадриді звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з “гучним посланням”, пише El Pais.

– Дайте Україні спокій! – сказав глава іспанського уряду.

За його словами, поки ця “абсурдна війна” не припиниться, країни-союзники будуть єдиними з українським урядом, захищаючи демократію, суверенітет та територіальну цілісність.

Санчес також запевнив, що Альянс зміцнився “перед обличчям безглуздих розрахунків” Путіна, і похвалив НАТО за оперативну реакцію на російське вторгнення в Україну.

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Говорячи про майбутнє, іспанський прем’єр закликав зберігати твердість, єдність та стриманість, уникаючи ескалації конфлікту.

– Стримування не можна плутати з пасивністю, – наголосив Педро Санчес, додавши, що воєнні злочини не можуть залишитися безкарними.

Він нагадав, що Іспанія вже направила в Україну групу поліцейських для співпраці з її судовими органами, і що противник не російський народ, а “самодержавство на чолі з Путіним”.

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Джерело: El Pais