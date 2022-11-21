Дайте Україні спокій! Глава уряду Іспанії Санчес звернувся до Путіна
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Мадриді звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з “гучним посланням”, пише El Pais.
– Дайте Україні спокій! – сказав глава іспанського уряду.
За його словами, поки ця “абсурдна війна” не припиниться, країни-союзники будуть єдиними з українським урядом, захищаючи демократію, суверенітет та територіальну цілісність.
Санчес також запевнив, що Альянс зміцнився “перед обличчям безглуздих розрахунків” Путіна, і похвалив НАТО за оперативну реакцію на російське вторгнення в Україну.
Говорячи про майбутнє, іспанський прем’єр закликав зберігати твердість, єдність та стриманість, уникаючи ескалації конфлікту.
– Стримування не можна плутати з пасивністю, – наголосив Педро Санчес, додавши, що воєнні злочини не можуть залишитися безкарними.
Він нагадав, що Іспанія вже направила в Україну групу поліцейських для співпраці з її судовими органами, і що противник не російський народ, а “самодержавство на чолі з Путіним”.
Джерело: El Pais