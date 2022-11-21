Ізраїль попередив РФ, що надасть Україні зброю, якщо Москва отримає іранські ракети
Ізраїль може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети.
Про це повідомив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час форуму у Бахрейні, передає ізраїльський 9 канал із посиланням на медіакорпорацію Кан.
За словами Хулата, українська армія може отримати “високоточні балістичні ракети”, в разі поставки Іраном подібних ракет власного виробництва Росії.
Він не уточнив, чи йдеться про ракети ізраїльського виробництва.
Джерела Кан у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю також повідомили, що дипломати країни у розмовах із заступником глави МЗС РФ Михайлом Богдановим висловили протест щодо використання російськими військами в Україні іранських безпілотників.
Раніше ізраїльська влада дозволила країнам НАТО надавати Україні озброєння, що містить вироблені в Ізраїлі компоненти.
Джерело: 9 канал
Скріншот: News1