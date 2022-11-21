Ізраїль попередив РФ, що надасть Україні зброю, якщо Москва отримає іранські ракети

Листопад, 21 в 13:40

Ізраїль може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети.

Про це повідомив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час форуму у Бахрейні, передає ізраїльський 9 канал із посиланням на медіакорпорацію Кан.

За словами Хулата, українська армія може отримати “високоточні балістичні ракети”, в разі поставки Іраном подібних ракет власного виробництва Росії.

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Він не уточнив, чи йдеться про ракети ізраїльського виробництва.

Джерела Кан у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю також повідомили, що дипломати країни у розмовах із заступником глави МЗС РФ Михайлом Богдановим висловили протест щодо використання російськими військами в Україні іранських безпілотників.

Раніше ізраїльська влада дозволила країнам НАТО надавати Україні озброєння, що містить вироблені в Ізраїлі компоненти.

Джерело: 9 канал

Скріншот: News1