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Ізраїль попередив РФ, що надасть Україні зброю, якщо Москва отримає іранські ракети

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Еяль Хулата

Ізраїль може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети.

Про це повідомив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час форуму у Бахрейні, передає ізраїльський 9 канал із посиланням на медіакорпорацію Кан.

За словами Хулата, українська армія може отримати “високоточні балістичні ракети”, в разі поставки Іраном подібних ракет власного виробництва Росії.

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Він не уточнив, чи йдеться про ракети ізраїльського виробництва.

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Джерела Кан у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю також повідомили, що дипломати країни у розмовах із заступником глави МЗС РФ Михайлом Богдановим висловили протест щодо використання російськими військами в Україні іранських безпілотників.

Раніше ізраїльська влада дозволила країнам НАТО надавати Україні озброєння, що містить вироблені в Ізраїлі компоненти.

Джерело: 9 канал

Скріншот: News1

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