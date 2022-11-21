Кращі за ATACMS: які ракети може передати Україні Ізраїль

Листопад, 21 в 20:44

В Ізраїлі попередили Росію, що якщо Іран передасть Москві балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar, то Єрусалим може передати Україні високотехнологічні ракети у відповідь.

Таку заяву зробив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час форуму у Бахрейні.

Ізраїльський 9 канал пише з посиланням на експертів та аналітиків, що Хулата мав на увазі балістичні ізраїльського виробництва.

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Видання Defense Express вважає, що йдеться про ОТРК Lora, які Ізраїль постачав Азербайджану.

Оперативно-тактичний комплекс Lora, розроблений Israel Aerospace Industries, пройшов перші випробування у 2017 році та належить до нового покоління далекобійного високоточного озброєння.

Lora – це нове покоління далекобійного високоточного озброєння, яке може знищувати цілі на дальності до 400 км. Розмір бойової частини становить 570 кг.

Окрім звичайної осколково-фугасної, вона може бути оснащена спеціальною протибункерною бойовою частиною.

Lora має телевізійну систему наведення, яка дозволяє влучати у ціль з мінімально можливою похибкою та може маневрувати під час польоту, що ускладнює її перехоплення.

Через малі розміри Lora можна запускати з шасі звичайної вантажівки. Пуск ракети з непідготовленої позиції можливий за 10 хвилин з моменту зупинки, а сама ракета може зберігатися без обслуговування у транспортно-пусковому контейнері протягом 10 років.

У Defense Express вважають ОТРК Lora кращим за американський ATACMS. Зазначається, що окрема вага бойової частини в ізраїльській ракеті – у 2,5 раза більша, а дальність на 100 км більша. При цьому точність ізраїльської ракети має бути краща завдяки телевізійному наведенню.

Джерело: Defense Express

Фото: Wikibob