Мародерство та зґвалтування: російський солдат розповів про злочини армії РФ на Київщині і готовність свідчити

Листопад, 21 в 18:10

Російський військовий Микита Чібрін із 64-ї мотострілецької бригади, яку звинувачують у злочинах у Бучі, втік з фронту та розповів виданню The Insider про мародерство та жахіття, які чинили російські окупанти проти цивільних.

Він заявив, що готовий свідчити у міжнародному суді та розповів про злочини армії РФ, свідком яких став.

— Мені нема чого приховувати. Це злочинна війна, яку розпочала Росія. Я хочу зробити все можливе для її закінчення. Точно знаю, що були факти мародерства. Я бачив, як брали машини у Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки. Мабуть, у них дах поїхав, мовляв, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, зброя і таке інше. “Синдром Рембо” включався. Брали прикраси із будинків, мобільні пристрої.

Також Чібрін підтвердив факт зґвалтування російськими солдатами жінок у Андріївці.

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— Був випадок у Андріївці, коли зґвалтували матір та доньку. Четверо хлопців зробили це. Один втік, решту товариші по службі та командування побили табуретками. Їх узагалі хотіли розстріляти. Їх не можна було звинуватити, бо не було доказів, тому їх звільнили.

Військовослужбовець розповів, що російські солдати перебувають у жахливих умовах на фронті, а командування РФ постійно чинило фізичний та психологічний тиск на солдатів, погрожувало відрізати геніталії за відмову йти на фронт чи за здачу в полон.

— Всіх залякували тим, що член або яйця відріжуть, або щось ще зроблять, – розповідає він.

Окупант розповів, що прикидався на фронті божевільним, щоб його не відправили на передову. У червні 2022 року він втік з України, сховавшись у вантажівці. Після цього від нього відмовилася родина.

— Я для них зрадник батьківщини, та і все. А що, мені треба було йти на війну та вбивати мирних мешканців, українців? Йти до в’язниці? Залишається третій варіант – просто виїхати.

Після втечі з України Чібрін зв’язався з правозахисниками з групи Gulаgu.nеt, щоб ті допомогли йому залишити Росію. 15 листопада він опинився у Мадриді, де попросив політичного притулку. За словами Чібріна, поки що його заява перебуває на розгляді.

За словами Чібріна, він пішов в армію через фінансові проблеми влітку 2021 року. Він стверджує, що в Україну його завезли обманом. За словами Чібріна, перший місяць війни він провів у селі Липівка за 50 км від Києва.