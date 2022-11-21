Листопад, 21 в 12:25

Понад 70% поляків переконані, що трагічний інцидент із падінням ракети в Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини.

Про це свідчать дані опитування United Surveys для польської радіостанції RMF FM та видання Dziennik Gazeta Prawna.

Так, 70,3% опитаних поляків висловили думку, що інцидент у Пшеводові не вплине на відносини між Польщею та Україною.

Ще 0,7% респондентів вважають, що відносини між країнами “радше покращаться”, 0,8% – що вони “однозначно будуть кращими”. Водночас 19,4% опитаних дотримуються думки, що відносини “ймовірніше погіршаться”, а 1,2% – що вони “однозначно стануть гіршими”. Ще 7,5% респондентів не змогли відповісти на запитання.

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Під час опитування в поляків також запитали, як вони оцінюють підтримку Польщі для України під час повномасштабної війни. Майже 65% опитаних назвали допомогу Києву “достатньою”.

Натомість кожен четвертий респондент переконаний, що допомога є “надто щедрою”. А 7% опитаних зазначили, що її недостатньо.

Найпопулярнішими відповідями на запитання, якою має бути підтримка України, є: надання гуманітарної допомоги, прийом біженців та надання зброї (наприклад, гвинтівок чи протитанкових гранатометів).

Кожен третій респондент вважає, що Польща має надати Києву важку техніку, тобто літаки і танки. А кожен четвертий респондент заявив про необхідність фінансової допомоги.

Лише трохи більше, ніж 1% респондентів вважають, що польський уряд має надіслати армію на допомогу Україні.

Опитування проводилося в групі з 1 тис. осіб протягом 18-20 листопада за змішаним методом: CATI (телефонне інтерв’ю за допомогою комп’ютера) та CAWI (інтернет-інтерв’ю).

Як відомо, 15 листопада Росія здійснила черговий масований ракетний удар по території України, під час якого ракета впала на території Польщі. Загинули дві людини.

Спочатку в Польщі заявили, що в Пшеводові впала ракета російського виробництва. Згодом почали лунати припущення, що вона була випущена українськими силами ППО під час спроб збити ракету РФ.

До Польщі вирушили українські фахівці для участі в розслідуванні.

Джерело: RMF FM