Листопад, 21 в 14:33

НАТО має звернути більшу увагу на роль Білорусі у повномасштабній війні, яку РФ веде проти України, а також на небезпеку вторгнення до країн Балтії з білоруської території.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю Настоящему времени.

Він нагадав, що Литва має спільний кордон із Білоруссю в понад 600 км і вже стикалася з гібридними атаками з боку цієї країни. Йдеться про спроби нелегальних мігрантів прорвати кордон.

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– Але зрозуміло, що жодне загородження нам не допоможе, якщо полетять ракети, – зазначив Науседа.

Він уточнив, що Литва вже звернулася до генсека НАТО Єнса Столтенберга та комітетів військового блоку із закликом звернути більше увагу на роль Білорусі у війні.

– Зрозуміло, що Білорусь бере участь у війні. Білорусь знаходиться у повному розпорядженні Росії для пересування військових у будь-які регіони – на захід чи південь. І зараз на території Білорусі перебувають російські солдати, які готові вирушити до зон бойових дій в Україну. Але ж їх можуть відправити і до західного кордону. Нам потрібно про це думати. І саме тому ми звернулися до генсека НАТО та комітетів з проханням приділити більшу увагу фактору Білорусі у цій війні, – наголосив президент Литви.

Гітанас Науседа також прокоментував ситуацію довкола Сувальського коридору (перешийку). Це територія, яка з’єднує країни Балтії з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію Калінінградської області РФ та Білорусі.

Науседа визнав, що з геополітичної точки зору Сувальський коридор є “слабкою ланкою”, оскільки з одного боку від нього знаходиться Білорусь, а з іншого – Калінінградська область РФ, “щільно укомплектована технікою, військовими”.

– Можливо, деякі з них були відправлені на війну в Україну, проте. Ядерна зброя, тактична ядерна зброя досі там. Якщо зважати на агресивність і непередбачуваність Росії, ситуація виглядає дуже небезпечною. Плюс Білорусь. Саме з цієї причини ми разом із польським президентом Анджеєм Дудою намагаємось привернути увагу союзників до цієї проблеми, – пояснив Науседа.

Він додав, що в разі початку військової агресії РФ проти НАТО саме Сувальський коридор може стати однією з цілей агресора.

Нещодавно в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що після виходу з Херсону російські загарбники можуть або перекинути сили на Донеччину, або спробувати здійснити наступ з Білорусі на Сумщину та Чернігівщину.

Водночас Збройні сили України та розвідка дізнаються про повторний наступ з боку Білорусі за кілька тижнів до його початку.

Джерело: Настоящее время