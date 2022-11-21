Листопад, 21 в 14:59

Україна зараз перебуває в “значно кращому стані”, ніж Росія, щоб продовжувати бойові дії взимку.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи на пресконференції в Індонезії.

– Ми багато зробили, щоб підготувати українців до боїв узимку та дати їм можливість продовжувати чинити тиск на наших супротивників упродовж зимових місяців, – наголосив він.

Остін додав, що зараз важко спрогнозувати, як будуть розвиватися події на фронті в Україні і в які терміни.

Зараз дивляться

– Але ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, – заявив він.

Нещодавно в Пентагоні заявляли, що звільнення Херсону від російських військ – велика перемога України. Проте РФ навряд чи відмовиться від решти окупованих територій, і за них триватимуть важкі бої.

Аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW) прогнозували, що бойові дії в Україні не припиняться через зимову погоду, попри деякі припущення, які лунають на Заході.