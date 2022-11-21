Українці значно краще підготовлені до боїв узимку, ніж армія РФ – Пентагон
Україна зараз перебуває в “значно кращому стані”, ніж Росія, щоб продовжувати бойові дії взимку.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи на пресконференції в Індонезії.
– Ми багато зробили, щоб підготувати українців до боїв узимку та дати їм можливість продовжувати чинити тиск на наших супротивників упродовж зимових місяців, – наголосив він.
Остін додав, що зараз важко спрогнозувати, як будуть розвиватися події на фронті в Україні і в які терміни.
– Але ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, – заявив він.
Нещодавно в Пентагоні заявляли, що звільнення Херсону від російських військ – велика перемога України. Проте РФ навряд чи відмовиться від решти окупованих територій, і за них триватимуть важкі бої.
Аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW) прогнозували, що бойові дії в Україні не припиняться через зимову погоду, попри деякі припущення, які лунають на Заході.