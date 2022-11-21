Відповідь за Корею і В’єтнам: сенатор-республіканець закликає надати Україні винищувачі F-16

Листопад, 21 в 19:54

Українські пілоти зможуть літати на винищувачах F-16, але зараз в американському Конгресі немає більшості для ухвалення рішення щодо передачі цих літаків.

Про це заявив сенатор від Республіканської партії Джим Ріш в інтерв’ю Європейській правді.

— Я, напевно, представляю групу найбільш рішучих (у Конгресі США. – Ред.). Я вважаю, що важливо надати Україні винищувачі та навчити ваших пілотів. Хтось каже: О ні, це призведе до ескалації. Але слухайте, коли ми воювали у В’єтнамі та Кореї, то росіяни постачали як літаки, так і пілотів нашим противникам!

Він додав, що настав час для Сполучених Штатів відповісти їм так само.

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Політик заявив, що зустрічався з українськими льотчиками і вважає, що вони зможуть використовувати F-16.

— Так, потрібне певне навчання, але немає серйозних проблем. Я вважаю, що ми можемо їх надати. Як я вже казав, інша сторона робила це в минулому. Але маю визнати, з цією позицією я в меншості. Я не бачу підтримки більшості, яка дозволила б ухвалити таке рішення, але продовжу закликати до цього, — резюмував сенатор.

Раніше спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що серед літаків, які ЗСУ хотіли б отримати від західних партнерів – F-16 та F-15 Eagle.

Джерело: Європейська правда