Листопад, 21 в 13:32

Європейський Союз має розширити співпрацю з країнами Центральної Азії, зокрема через будівництво транспортних коридорів в обхід Росії.

Про це заявив у своєму блозі верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Стаття опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

За словами Борреля, геостратегічне та геоекономічне значення Центральної Азії зростає. Він уточнив, що нещодавно відвідав цей регіон та взяв участь у двох зустрічах у Самарканді. Йдеться про зустріч міністрів ЄС-Центральна Азія та конференцію з питань зв’язку ЄС-Центральна Азія.

Зараз дивляться

– Оскільки наші центральноазіатські партнери прагнуть диверсифікувати своє партнерство, вони хочуть активнішої участі Євросоюзу. І, звичайно ж, ми можемо зробити набагато більше разом у галузях зв’язку, енергетики та безпеки, – наголосив Боррель.

Він нагадав, що протягом багатьох століть Центральна Азія відігравала ключову роль у зв’язках між Далеким Сходом та Європою. Йдеться про Великий шовковий шлях – відомий торговельний маршрут, яким товари з Китаю потрапляли до Європи.

За словами Борреля, в світлі нових реалій відносини потрібно розвивати і постійно оновлювати, і держави Центральної Азії зараз розглядають Євросоюз як підходящого партнера. На думку головного дипломата ЄС, блок має поглибити зв’язки з державами регіону, використавши його величезний потенціал.

Боррель уточнив, що в Центральній Азії зараз відчувається нова динаміка, хоча Росія та Китай продовжують відігравати там суттєву роль.

– Лідери регіону здійснюють різні програми реформ. Крім того, покращуються відносини між країнами Центральної Азії. Як ЄС ми зацікавлені в тому, щоб скористатися цими змінами. Ми повинні поглибити наші зв’язки з регіоном і використовувати той величезний потенціал, який він може запропонувати: з точки зору постачання енергії, критичної сировини та нових транспортних коридорів, які не залежать від Росії, – зазначив Боррель.

Він пояснив, що йдеться, зокрема, про Транскаспійський транспортний маршрут – міжнародний транспортний коридор між Китаєм, Туреччиною та Європою, який є складовою Нового шовкового шляху з Китаю в обхід Росії.

Боррель поінформував, що транспортні та інші зв’язки між Європою та Центральною Азією недостатньо розвинені. Багато країн цього регіону не мають доступу до європейських та світових ринків, які б не проходили через Росію та не залежали від країни-агресора. Тож цю ситуацію потрібно виправляти.

Джерело: EEAS