Листопад, 21 в 11:44

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) вже вичерпала значну частину власних запасів зброї та боєприпасів під час надання допомоги України. Тож військовому блоку необхідно співпрацювати з промисловістю, щоб наростити виробництво для продовження такої підтримки.

Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю на канадському телеканалі CBC News.

Він зазначив, що НАТО має відновити свій військовий потенціал, щоб підтримувати Київ у “довгостроковій перспективі”.

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– Головний меседж від союзників по НАТО, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Йдеться про солідарність з Україною, але також у наших інтересах, щоб Путін не здобув перемогу в Україні. Оскільки якщо він виграє, це буде меседжем для всіх авторитарних лідерів, що вони можуть досягати своїх цілей, використовуючи брутальну військову силу та порушуючи міжнародне право. І світ стане більш небезпечним, – пояснив Столтенберг.

Генсек додав, що військовий блок має підготуватися до “довгого шляху” в Україні. Він також наголосив, що інтерес НАТО в сфері безпеки полягає в тому, щоб кремлівський диктатор Володимир Путін програв, а Україна як суверенна держава вистояла.

– Щоб досягнути цього, ми вичерпуємо наші запаси, щоб передавати зброю та боєприпаси Україні. Тепер ми маємо поповнити запаси, ми активно співпрацюємо з промисловістю, щоб наростити виробництво, – заявив він.

Столтенберг уточнив, що країни-члени НАТО мають бути готові заплатити певну ціну, щоб зміцнити обороноздатність України. Йдеться про зростання цін на енергоносії та інші економічні наслідки, спровоковані війною РФ проти нашої держави.

– Ми маємо пам’ятати, що ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, а ціна, яку платить Україна, вимірюється життями, кров’ю щодня. І наш обов’язок їх підтримувати, – заявив генсек НАТО.

Нещодавно західні ЗМІ повідомляли, що в США закінчуються деякі системи озброєння та боєприпаси, необхідні Україні для боротьби з повномасштабною російською агресією.