Листопад, 22 в 22:09

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив у вівторок, що США стежать за ядерним прогресом Ірану “з глибоким занепокоєнням”, після того, як Тегеран нещодавно повідомив, що почав збагачувати уран до ще більш високого рівня на новому об’єкті.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки США Джон Кірбі.

– Ми продовжуємо з глибоким занепокоєнням стежити не тільки за ядерним прогресом, а й за потенціалом балістичних ракет, що постійно вдосконалюється, – заявив він журналістам.

Підтвердивши обіцянку президента США Джо Байдена про те, що Ірану ніколи не буде дозволено набути ядерну зброю, Кірбі сказав, що американському президенту було надано “всі варіанти”.

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– Ми, звичайно, не змінили своєї думки про те, що не дозволимо Ірану отримати ядерну зброю, – сказав він.

Коментарі Кірбі прозвучали після того, як Іран заявив, що вперше виробляє уран, збагачений до 60 відсотків, на заводі Фордо.

Для створення атомної бомби потрібен уран, збагачений до 90 відсотків, тому 60 відсотків – це значний крок до збагачення до збройового рівня.

Сильно захищений завод Фордо, розташований за 190 км на південь від Тегерана, був побудований глибоко під землею в спробі захистити його від повітряних або ракетних ударів ворогів Ірану.

У квітні Іран оголосив, що його старіше підприємство в Натанзі, розташоване на південний схід від Фордо, підвищило рівень збагачення урану до 60 відсотків.

Такі повідомлення є важливими на тлі ядерної угоди під назвою Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), яка була підписана 2015 року між Іраном, групою 5+1 (постійними членами Радбезу ООН – США, Китаєм, Францією, Великою Британією, Німеччиною, РФ) і Євросоюзом. Згідно з домовленістю, Іран мав обмежити свої ядерні розробки в обмін на скасування санкцій.

У 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із цієї угоди і відновлення санкцій проти Ірану.

Іран стверджує, що його ядерна програма призначена тільки для мирних цілей. Однак офіційні особи США наполягають, що діяльність Тегерана зі збагачення урану вийшла далеко за рамки параметрів ядерної угоди 2015 року, а час, який може знадобитися Ірану для виробництва достатньої кількості матеріалу для ядерної зброї, скоротився до кількох місяців.

За даними американської розвідки, Іран хоче отримати від РФ допомогу для підтримки своєї ядерної програми. Таким чином Тегеран шукає запасний план на випадок провалу довгострокової ядерної угоди зі світовими державами.

Раніше радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у війні проти України у Росії залишилися тільки два ресурси: мобілізовані росіяни і допомога з боку Ірану, який постачає їм військову підтримку.

Джерело: Alarabiya