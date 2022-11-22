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США прискорюють поповнення запасів зброї, що вичерпалася через постачання в Україну

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
зброя сша

Армія США прискорює процес закупівлі зброї для поповнення американських запасів озброєння, виснажених постачанням в Україну.

Про це повідомив Даг Буш, представник Міноборони, головний закупник зброї для армії США.

Україна значною мірою покладалася на Сполучені Штати щодо зброї, і Вашингтон відправив зброї на суму близько 17,9 млрд доларів з початку війни.

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Наголошується, що Пентагон уклав контракти для поповнення запасів на суму 2,6 млрд доларів.

США уклали контракти з виробниками зброї на суму близько 1 млрд доларів з другої половини жовтня, переважно на боєприпаси та ракети. Контракт на 477 млн ​​доларів із Lockheed Martin Corp (LMT.N) був одним із таких.

Темпи укладання контрактів на 15% перевищують внутрішні нормативи Пентагону.

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Фото: Department of Defense

Джерело: Reuters
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