США прискорюють поповнення запасів зброї, що вичерпалася через постачання в Україну
Армія США прискорює процес закупівлі зброї для поповнення американських запасів озброєння, виснажених постачанням в Україну.
Про це повідомив Даг Буш, представник Міноборони, головний закупник зброї для армії США.
Україна значною мірою покладалася на Сполучені Штати щодо зброї, і Вашингтон відправив зброї на суму близько 17,9 млрд доларів з початку війни.
Наголошується, що Пентагон уклав контракти для поповнення запасів на суму 2,6 млрд доларів.
США уклали контракти з виробниками зброї на суму близько 1 млрд доларів з другої половини жовтня, переважно на боєприпаси та ракети. Контракт на 477 млн доларів із Lockheed Martin Corp (LMT.N) був одним із таких.
Темпи укладання контрактів на 15% перевищують внутрішні нормативи Пентагону.
Фото: Department of Defense