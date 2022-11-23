Єврокомісія запропонувала встановити максимальну ціну на газ

Листопад, 22 в 22:16

€275 за МВт-год – таку максимальну ціну на газ пропонує встановити Єврокомісія. Це вдвічі більше, ніж зараз – €120 за МВт-год, пише Financial Times.

У пропозиціях ЄК йдеться про встановлення ліміту ціни на газ за контрактами на місяць вперед, якщо оптова вартість утримуватиметься на рівні у понад €275 протягом двох тижнів, а також, якщо розрив між цінами на природний газ та СПГ перевищуватиме €58 протягом 10 торгових днів.

Комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон наголосила, що “це не “срібна куля”, яка знизить ціни на газ, але це потужний інструмент”, який можна використовувати у комплексі з іншими зусиллями для контролю над цінами.

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Видання WSJ з посиланням на свої джерела сьогодні повідомило, що ЄС та країни G7 планують домовитися про стелю цін на російську нафту 23 листопада.

Йдеться про ціну на рівні $60-70 за барель.