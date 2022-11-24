Листопад, 24 в 19:01

У четвер, 24 листопада, Європейський парламент ухвалив резолюцію про дотримання прав людини в Білорусі, в якій закликав диктатора Олександра Лукашенка з’явитися перед міжнародним трибуналом і Міжнародним кримінальним судом.

Про це йдеться у пресрелізі Європарламенту.

Європарламентарі “рішуче засудили” необґрунтовані та політично мотивовані вироки, ухвалені більш ніж 1,4 тис. політичних в’язнів у Білорусі, серед яких члени так званої “дванадцятки Автуховича”. Крім того, парламент Євросоюзу засудив триваюче позбавлення волі лауреата Нобелівської премії миру 2022 року Алеся Біляцького і закликає режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка забезпечити його звільнення до церемонії нагородження в Осло 10 грудня.

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– Підтримуючи позицію білоруської демократичної опозиції про те, що Білорусь має бути визнана окупованою територією, з якої російські війська мають бути негайно виведені, парламент рішуче засуджує участь уряду Лукашенка у війні Росії проти України, – ідеться в повідомленні.

У резолюції наголошується, що білоруський режим розділяє з Росією відповідальність за воєнні злочини в Україні, за які він має бути притягнутий до відповідальності перед міжнародним трибуналом і Міжнародним кримінальним судом.

Крім того, євродепутати повторили заклик до країн ЄС і Європейської комісії суворо накласти на Білорусь ті самі санкції, що були накладені на Росію. Резолюція Європарламенту також закликає інститути ЄС підтримати білоруські незалежні інформаційні агентства, як-от Nexta, і закликає до більш систематичної співпраці між ЄС і представниками білоруських демократичних сил.