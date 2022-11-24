Молдова викликала для пояснень посла Росії через відключення світла
Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії через ракетні обстріли енергооб’єктів України, адже це призвело до вимкнення світла у Молдові.
Про це повідомив очільник МЗС Ніколає Попеску.
За його словами, через російські атаки енергетичної інфраструктури України Молдова знову опинилася у темряві.
– Масові відключення світла по всій країні, зокрема Кишинева і будівлі МЗС. Я дав доручення викликати для пояснень посла Росії, — зазначив він.
Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again.
Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building.
I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations.
— Nicu Popescu (@nicupopescu) November 23, 2022
Речник МЗС Молдови Даніел Воде розпорядився викликати посла Росії, щоб висловити жорсткий протест країни проти обстрілу цивільної інфраструктури в Україні, адже це призвело до перебоїв постачання електрики.
– Молдова залишається на боці вільного світу, цю війну треба зупинити якнайшвидше, — наголосив речник МЗС.
23 листопада близько 14:30 у кількох районах Молдови зникло енергопостачання через масований ракетний удар по Україні. Без світла залишилися мешканці окремих районів Кишинева, Комраті, Хинчешт та Придністров’я.
Джерело: Newsmaker