Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії через ракетні обстріли енергооб’єктів України, адже це призвело до вимкнення світла у Молдові.

Про це повідомив очільник МЗС Ніколає Попеску.

За його словами, через російські атаки енергетичної інфраструктури України Молдова знову опинилася у темряві.

Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again.

Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building.

I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations.

— Nicu Popescu (@nicupopescu) November 23, 2022