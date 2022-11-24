Листопад, 24 в 11:18

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії через ракетні обстріли енергооб’єктів України, адже це призвело до вимкнення світла у Молдові.

Про це повідомив очільник МЗС Ніколає Попеску.

За його словами, через російські атаки енергетичної інфраструктури України Молдова знову опинилася у темряві.

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– Масові відключення світла по всій країні, зокрема Кишинева і будівлі МЗС. Я дав доручення викликати для пояснень посла Росії, — зазначив він.

Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again. Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building. I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations. — Nicu Popescu (@nicupopescu) November 23, 2022

Речник МЗС Молдови Даніел Воде розпорядився викликати посла Росії, щоб висловити жорсткий протест країни проти обстрілу цивільної інфраструктури в Україні, адже це призвело до перебоїв постачання електрики.

– Молдова залишається на боці вільного світу, цю війну треба зупинити якнайшвидше, — наголосив речник МЗС.

23 листопада близько 14:30 у кількох районах Молдови зникло енергопостачання через масований ракетний удар по Україні. Без світла залишилися мешканці окремих районів Кишинева, Комраті, Хинчешт та Придністров’я.

Джерело: Newsmaker