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Шольц звернувся до Путіна: Терор України має припинитися негайно

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом припинити ракетні удари по Україні.

Про це у Twitter повідомив голова пресслужби німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

За його словами, Шольц звернувся до російського президента під час брифінгу з президентом Кіпру Нікасом Анастасіадісом.

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– Бомбардування мирного населення України має негайно припинитися, – рішуче заявив канцлер Німеччини.

Раніше канцлер Олаф Шольц попередив, що його країна має бути готовою до ескалації ситуації в Україні, адже постійно зростають невдачі Росії на фронті.

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