Шольц звернувся до Путіна: Терор України має припинитися негайно
Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом припинити ракетні удари по Україні.
Про це у Twitter повідомив голова пресслужби німецького уряду Штеффен Хебештрайт.
За його словами, Шольц звернувся до російського президента під час брифінгу з президентом Кіпру Нікасом Анастасіадісом.
– Бомбардування мирного населення України має негайно припинитися, – рішуче заявив канцлер Німеччини.
Nach dem Gespräch mit Präsident @AnastasiadesCY hat @Bundeskanzler Scholz die engen Beziehungen mit #Zypern in herausfordernden Zeiten betont.
Er richtete auch einen Appell an Präsident Putin: Der Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung in der #Ukraine muss aufhören, sofort! pic.twitter.com/TxDxTdpMjx
— Steffen Hebestreit (@RegSprecher) November 23, 2022
Раніше канцлер Олаф Шольц попередив, що його країна має бути готовою до ескалації ситуації в Україні, адже постійно зростають невдачі Росії на фронті.