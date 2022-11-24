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Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом припинити ракетні удари по Україні.

Про це у Twitter повідомив голова пресслужби німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

За його словами, Шольц звернувся до російського президента під час брифінгу з президентом Кіпру Нікасом Анастасіадісом.

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– Бомбардування мирного населення України має негайно припинитися, – рішуче заявив канцлер Німеччини.

Nach dem Gespräch mit Präsident @AnastasiadesCY hat @Bundeskanzler Scholz die engen Beziehungen mit #Zypern in herausfordernden Zeiten betont.

Er richtete auch einen Appell an Präsident Putin: Der Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung in der #Ukraine muss aufhören, sofort! pic.twitter.com/TxDxTdpMjx — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) November 23, 2022

Раніше канцлер Олаф Шольц попередив, що його країна має бути готовою до ескалації ситуації в Україні, адже постійно зростають невдачі Росії на фронті.