Листопад, 24 в 9:37

У Вашингтоні стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін може спочатку застосувати хімічну зброю в Україні, перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО, якщо російська армія продовжуватиме втрачати позиції.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на низку джерел, знайомих із ситуацією.

Стурбованість виникла на тлі прагнення адміністрації Байдена підготувати союзників США до такого розвитку подій, а також мобілізувати ресурси та інвестиції у виробництво систем виявлення хімічних загроз.

Зараз дивляться

За словами джерел, США не мають інформації, яка дозволяє припустити, що хіматака на Україну неминуча. Крім того, у Пентагоні вважають, що у зимовий період війна застопориться.

Але у випадку бойових втрат або повного краху російської армії, які тривають, деякі високопосадовці США припустили, що Москва може вдатися до застосування хімічної зброї.

За словами одного офіційного чиновника США, у такій атаці можуть застосувати хімічні речовини, які легко приховати, що ускладнить західним країнам покладання відповідальності на Москву.

Росія може використовувати отруйні речовини на фармацевтичній основі.

США давно знають, що Росія вкладає кошти у нарощування свого потенціалу хімічної зброї.