Аналіз ООН відео з розстрілом полонених РФ вказує, що вони “з великою ймовірністю справжні” – Тюрк

Листопад, 25 в 14:50

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні вивчає відеозаписи та іншу інформацію про ймовірні страти як українських, так і російських військовополонених.

– Відтоді, як Росія почала збройний напад на Україну в лютому, з обох сторін надходять численні заяви про страти військовополонених. Особи, які вийшли з бою, включаючи солдатів, які здалися, захищені міжнародним гуманітарним правом, їхня страта без розгляду є воєнним злочином, – верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

ММПЛУ розглянула декілька відео, які з’явилися у соціальних мережах за останні два тижні. До них входять записи з села Макіївка (Донецька область), на яких “показано очевидну страту російських військ або пов’язаних з РФ збройних груп”.

– Моніторингова місія в Україні провела попередній аналіз, який показує, що ці тривожні відео, швидше за все, є автентичними. Фактичні обставини повної послідовності подій мають бути розслідувані якнайповніше, а винні відповідальні належним чином притягнуті до відповідальності, – сказав Тюрк.

За його словами, аналіз місії ООН в Україні необхідний для проведення незалежних і детальних судово-медичних розслідувань, щоб допомогти встановити подробиці того, що сталося.

Зараз дивляться

– Ми розуміємо, що українська влада відкрила кримінальне провадження щодо подій у Макіївці. Важливо, щоб усі звинувачення в сумарних стратах були повністю розслідувані у спосіб. Я закликаю сторони дати чіткі інструкції про те, що не повинно бути жодної відплати, репресій проти тих, кого вони беруть у полон, і забезпечити повне виконання цих інструкцій. Цього вимагають правила регулювання збройних конфліктів, викладені в Женевських конвенціях, – наголошує він.

Тюрк зазначає, що руйнівні наслідки ракетних ударів російських військ і страти військовополонених яскраво демонструють нестерпну людську ціну війни РФ проти України та будь-якої іншої збройної агресії.