Листопад, 25 в 16:43

Після низки поразок Росії у війні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликає Україну “продовжувати контрнаступ та зберігати імпульс” проти окупаційних сил диктатора Володимира Путіна у період зими.

— Враховуючи перевагу, яку українці мають у підготовці обладнання та якості свого персоналу проти деморалізованих, погано навчених, погано оснащених росіян, в інтересах України було б зберегти динаміку протягом зими, — сказав Воллес.

Глава Міноборони Британії нагадав, що Сили оборони України мають 300 тис. одиниць зимового спорядження від міжнародної спільноти.

Уоллес сказав The Daily Beast, що таку пораду він дав би своїм українським колегам, з якими спілкується “майже щотижня”. Він похвалив українців за те, що вони шокували світ, продемонструвавши власну мужність і вміння, а також величезні недоліки російських збройних сил.

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Як пише видання, Воллес заявив це “тоді, коли американські високопосадовці намагалися підштовхнути Україну з поля бою до столу переговорів”. Йдеться про те, як два тижні тому генерал ЗС США Марк Міллі засумнівався, що Україна може найближчим часом здобути повну перемогу на полі бою, і тому, на його думку, має використати очікуване уповільнення воєнних операцій узимку як “вікно” для переговорів із РФ.

Також Воллес розповів, що ознайомлений із ситуацією щодо спорядження мобілізованих росіян.

— Нещодавно було розгорнуто російську частину без їжі, шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка йде в поля… Масштаби у росіян є, але вони – не дуже. Ну, більшість з тих, хто був хорошим (військовослужбовцем, – Ред.), – мертві, – зазначив він.

Воллес додав, що вище керівництво РФ “пхає мобілізованих у м’ясорубку”, використовуючи величезну кількість артилерії. Та наголосив, що лише нація, яка не дбає про власний народ, може відправити 100 тис. своїх людей на смерть, поранення або дезертування.

Джерело: The Daily Beast