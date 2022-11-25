Листопад, 25 в 19:52

У п’ятницю ввечері, 25 листопада, дипломати Європейського Союзу зустрінуться для переговорів щодо встановлення граничної ціни на російську нафту.

Про це інформує агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Представники ЄС намагаються домовитися щодо остаточного рівня цін для обмеження експорту російської нафти.

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Країнам Євросоюзу досі не вдалося досягти угоди щодо рівня цін на російську нафту. Держави Великої сімки (G7) висунули пропозицію щодо обмеження в $65-70 за барель. Однак одні члени ЄС вважають такий рівень цін занадто високим, а інші – надто низьким. У блоку точиться боротьба щодо того, наскільки суворим має бути обмеження.

Такі країни, як Польща, виступили проти пропозиції встановити ліміт у $65 за барель, зазначивши, що це занадто щедро для Росії. Інші країни, включно з Грецією, не хочуть опускатися нижче рівня в $70.

За даними ЗМІ, шість із 27 країн-членів Євросоюзу виступили проти граничних цін на російську нафту, запропонованих G7.

За інформацією Bloomberg, представники ЄС налаштовані оптимістично, що зможуть досягнути угоди в п’ятницю. Блок відчуває певний часовий тиск, оскільки санкції Євросоюзу щодо російської нафти мають набути чинності 5 грудня.

Однак журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк вважає, що на досягнення домовленості піде ще кілька днів.

– Зрозуміло, що ЄС не домовиться про граничну ціну на нафту цього тижня. Це займе ще кілька днів, оскільки ціну в $65-70 за барель дехто все ще вважає занадто високою. Неформальні переговори щодо 9-го пакету санкцій проти Росії мають розпочатися на вихідних, – написав він у своєму Twitter.

clear that the EU won’t agree on the oil price cap this week, it will take a few more days as 65-70 per barrel still is deemed too high for some. informal talks on the 9th sanctions package on #Russia should commence over the weekend. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 25, 2022

Джерела повідомили агентству Bloomberg, що країни-члени Євросоюзу обговорюють регулярний перегляд цін на нафту як потенційний компроміс.

Метою обмеження ціни на “чорне золото” є, зокрема, стримування доходів Москви від експорту енергоресурсів.

Критики запропонованих цінових рівнів у $65-70 за барель вказують на той факт, що Москва вже продає свою нафту зі знижкою. Тож обмеження ціни на цьому рівні дозволить РФ вести звичний бізнес.

Як пише Bloomberg, російська нафта вже торгується значно нижче від цінової “стелі”, яку розглядають у Євросоюзі. Наприклад, поточна ціна на флагманський сорт російської нафти Urals у четвер впала приблизно до $52 за барель на двох ключових західних експортних терміналах.

Обмеження ціни на “чорне золото” з РФ передбачає, що будь-якому покупцеві, який заплатив більше ліміту, не дозволять отримати доступ до європейських нафтових танкерів або стандартного страхування від ризиків, таких як розлив нафти.

Однак якщо Євросоюз погодить цінову “стелю” в діапазоні від $65 до $70, Росія та її клієнти могли б отримати більш високі ціни на нафту та мали б доступ до суден.

Водночас видання зазначає, що ціни на нафту можуть як зростати, так і падати. І якщо цінова “стеля” все ж стане невід’ємною частиною ринку, РФ може втратити можливість доходу від гіпотетичного підвищення вартості “чорного золота”.