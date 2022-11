У п’ятницю ввечері, 25 листопада, дипломати Європейського Союзу зустрінуться для переговорів щодо встановлення граничної ціни на російську нафту.

Про це інформує агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Представники ЄС намагаються домовитися щодо остаточного рівня цін для обмеження експорту російської нафти.

Такі країни, як Польща, виступили проти пропозиції встановити ліміт у $65 за барель, зазначивши, що це занадто щедро для Росії. Інші країни, включно з Грецією, не хочуть опускатися нижче рівня в $70.

За даними ЗМІ, шість із 27 країн-членів Євросоюзу виступили проти граничних цін на російську нафту, запропонованих G7.

За інформацією Bloomberg, представники ЄС налаштовані оптимістично, що зможуть досягнути угоди в п’ятницю. Блок відчуває певний часовий тиск, оскільки санкції Євросоюзу щодо російської нафти мають набути чинності 5 грудня.

Однак журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк вважає, що на досягнення домовленості піде ще кілька днів.

clear that the EU won’t agree on the oil price cap this week, it will take a few more days as 65-70 per barrel still is deemed too high for some. informal talks on the 9th sanctions package on #Russia should commence over the weekend. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 25, 2022