Місія МАГАТЕ відвідає Південноукраїнську АЕС наступного тижня – Гроссі

Листопад, 25 в 23:20

Місія експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на запит України відвідає Південноукраїнську АЕС наступного тижня, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ завершило тижневу місію експертів з ядерної безпеки до Чорнобиля, зокрема, до Зони відчуження, створеної навколо атомної електростанції після аварії у 1986 році.

– Місія допоможе прокласти шлях до модернізації та вдосконалення систем ядерної безпеки станції. Експерти МАГАТЕ краще зрозуміли потреби станції у забезпеченні фізичної безпеки та надали рекомендації для радіаційного моніторингу, – наголошує Гроссі.

У МАГАТЕ раніше оголосили, що незабаром направлять місії експертів на запрошення України на Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції, а на Запорізькій АЕС – встановили постійну присутність з початку осені 2022 року.

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Гендиректор МАГАТЕ назвав безпрецедентною ситуацію в українській енергосистемі 23 листопада, коли внаслідок масової ракетної атаки РФ було відключено всі чотири атомні електростанції.