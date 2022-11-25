Ракетні удари РФ не спричинили масового виїзду українців до інших країн – експерти

Листопад, 25 в 17:01

За даними Прикордонної служби Польщі, масові ракетні удари не спричинили масового виїзду українців до інших країн. Проте поляки почали активніше їздити на заробітки – лише за рік інтерес до пропозицій роботи за кордоном зріс вдвічі.

Через інфляцію та зростання цін поляки почали частіше виїжджати за кордон на заробітки, а українці навпаки їдуть з цією метою до Польщі. Про відповідну тенденцію повідомили експерти Міграційної платформи EWL.

Зокрема, на польському ринку праці зменшилася кількість вакансій на 20% з початку листопада. Це відбулося через збільшення витрат на енергоносії, спад промислового виробництва у деяких сферах економіки та інфляції.

Зараз дивляться

– Робота в Польщі є, проте кількість вакансій зменшилася. До сезонного спаду додався економічний чинник – деякі підприємства зменшують виробництво через вартість енергоносіїв і невпевненість у стабільній купівельної спроможності населення найближчим часом, – зазначає директор Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Стверджується, що українці без досвіду та знання польської мови шукають роботу в електронній торгівлі чи логістиці, зокрема, йдеться про роботу на складах, пов’язану з комплектацією замовлення.

Відповідні вакансії є на підприємствах харчової та переробної промисловості, а також на заводах автопрому (виготовлення деталей та аксесуарів для машин).

– У Польщу та інші країни ЄС їдуть переважно працювати. Ті українці, які наразі працюють за кордоном, поки в очікуванні розвитку ситуації на батьківщині. Вони вирішують, залишатися за кордоном на свята і працювати або повертатися додому, – розповів Колодзейчик.

Найгостріше нестачу робочих рук відчуває транспортна галузь та будівельні компанії, на яких раніше працювало багато чоловіків з України. Водночас бракує висококваліфікованих працівників технічних спеціальностей (слюсарів чи операторів машин).

Найчастіше громадяни Польщі їдуть до Німеччини та Великої Британії. Він стверджує, що через інфляцію різниця між заробітками у Польщі та на Заході є суттєвою, тому поляки почали знову шукати можливостей заробити за кордоном.