США, Франція, Чехія та Корея надсилають Україні потужні генератори і опалювальні прилади

Листопад, 25 в 16:05

Сполучені Штати Америки, Франція, Чехія та Корея надсилають Україні потужні генератори, опалювальні прилади та медичні матеріали для підтримки в умовах ракетних атак російської армії.

Зокрема, Франція надсилає Україні сотню потужних генераторів, повідомила очільниця Міністерства закордонних справ Катрін Колонна.

– Росія хоче зробити зиму зброєю війни… Нагадуємо: удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами, – зазначила Колонна.

Водночас Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 80 генераторів, повідомила посол Бріджит Брінк.

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– Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі та постійні атаки рф на українську критичну інфраструктуру. Ми продовжуємо підтримувати Україну, – зазначає вона.

У столиці Чехії заявили про передачу Україні партії допомоги, насамперед жителям Києва та Миколаєва. До неї входять 626 опалювальних приладів, 18 великих агрегатів і медичні матеріали на суму близько $1 млн, повідомив мер Праги Зденек Гржиб.

А Корея виділяє Україні високопотужні генератори, розповів заступник очільника Верховної Ради Олександр Корнієнко у Сеулі. За словами посла України у Кореї Дмитра Пономаренка, йдеться про 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’ять міні-екскаваторів DOOSAN DX17.

Доставку генераторів планують здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня 2022 року. У грудні також хочуть зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату поки не визначено.