У польському Пшеводуві не знайшли залишок другої ракети – Дуда

Листопад, 25 в 22:39

У польському місті Пшеводув фахівці не знайшли частини другої ракети, про яку раніше повідомляли після ракетного удару. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

За його словами, під час розслідування стало відомо, що після масованого обстрілу Росією на території Польщі розірвалася ракета з системи протиповітряної оборони, яку використовувала Україна для відбиття атак російської армії.

– Слідство триває, на місці всі слідчі дії уже завершилися. Зараз тривають лабораторні дослідження. Ніякі нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося, – наголошує Дуда.

Президент Польщі стверджує, що вибухнули дві ракети – одна на території його країни, а друга – ще в Україні.

Зараз дивляться

– Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета була, але впала на територію України, – зазначає президент Польщі.

Дуда наголошує, що цей трагічний випадок, внаслідок якого загинуло двоє людей, однозначно стався з вини Російської Федерації.