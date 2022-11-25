Українці становлять третину іммігрантів Великої Британії – дослідження

Листопад, 25 в 15:15

Громадяни України становлять третину іммігрантів Великої Британії.

Такими є результати дослідження британського Бюро національної статистики (ONS).

Для аналізу фахівці обрали період із червня 2021 року до червня 2022 року.

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За цей час, стверджують представники ONS, кількість прибулих до країни перевищила кількість тих, хто поїхав, на 504 тис.

За оцінками Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, до червня 2022 року в межах допомоги українським біженцям було видано 89 тис. британських віз.

За рік – із червня 2021 року до червня 2022 року – українцям за всіма візовими маршрутами видали 170 062 візи.

Із них 111 464 – лише протягом квітня-червня 2022 року.

У Бюро національної статистики припускають, що українці у Великій Британії можуть залишитися довше, ніж на рік, тому їхню кількість зараховуватимуть до досліджень щодо довгострокової імміграції.

Крім українців, до країни прибували також біженці з Гонконгу та Афганістану.

На сплеск імміграції у Великій Британії, крім повномасштабної війни Росії проти України зокрема, вплинуло й скасування обмежень через пандемію коронавірусу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ONS