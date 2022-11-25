Воював 1,5 дня і здався: опубліковано “сповідь” полоненого найманця з ПВК Вагнера

Листопад, 25 в 18:35

У СтратКом ЗСУ опублікували чергову сповідь полоненого найманця з ПВК Вагнера, який воював півтора дня та здався у полон через бажання залишитися серед живих.

– Таких персонажів стає все дедалі більше, бо вони бійці лише на папері, ну і ще в доповідях. А насправді вони просто хочуть, як висловився полонений, “відходити та десь заховатися в нору, щоб доживати свій уркаганський вік, – зазначають у СтратКом ЗСУ.

Полонений Андрій Сорокін з Астрахані служив кулеметником у 5 штурмовій бригаді ПВК Вагнера. Спеціальності не мав, адже всі вони там “просто штурмовики”.

Він розповів, що разом з ним приїхало 100 людей з навчального центру, а у його загоні було восьмеро бійців.

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За його словами, приїхавши в Україну він хотів втекти з табору, але його випередив колега, якого затримали та “анулювали”. Сорокін зазначив, що так у ПВК Вагнера називають вбивство дезертирів за допомогою розстрілу.

Українці, які ставили питання полоненому наприкінці відеозапису, зазначили, що всі підрозділи ПВК Вагнера загинули на тому напрямку ще до того, як туди потрапила група, в якій перебував Сорокін.