Якщо німці не погодяться надати Україні Patriot, цей захист має бути у нас – Дуда

Листопад, 25 в 22:26

Якщо Німеччина не погодиться передати системи Patriot Україні, то Польща має розмістити їх на своїй території.

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда на своїй сторінці у Twitter.

— З багатьох точок зору було б добре, якби батареї Patriot розташовувалися на певній відстані від польського кордону, бо тоді вони захищали б територію Польщі, наших громадян та частину України, але якщо німці не погодяться на переміщення Patriot до України, то цей захист треба прийняти у нас, – написав Дуда.

Берлін запропонував Варшаві систему Patriot для забезпечення безпеки повітряного простору після ракети, яка впала на території Польщі минулого тижня. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

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Пізніше глава польського Міноборони Маріуш Блащак попросив Німеччину натомість направити систем Patriot в Україну.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що використання систем НАТО поза її територією має бути узгоджене всіма державами-членами.

Але 25 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що члени організації Північноатлантичного договору не блокуватимуть це рішення, заявивши, що це можуть вирішувати окремі країни.

Джерело: Анджей Дуда