Бельгія передасть Україні генератори та інше енергообладнання – Зеленський

Листопад, 26 в 14:10

У Бельгії офіційно повідомили про готовність передати Україні генератори та інше необхідне енергообладнання для підтримки після масових ракетних ударів російської армії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у заяві за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо у Києві. Він подякував Бельгії за підтримку ініціативи Graine from Ukraine.

– Бельгія підтримала її першою, надаючи фінансування для гуманітарного постачання продовольства для країн, яким дуже важко. Мільйони людей у ​​бідних країнах Африки та Азії будуть врятовані від голоду, – наголошує глава держави.

На його думку, підписана спільна декларація свідчить про підтримку Бельгією руху України до Європейського Союзу та НАТО.

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