Бельгія відправить Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники

Листопад, 26 в 17:40

Бельгія планує доставити в Україну найсучасніше обладнання, зокрема, мобільні лабораторії та підводні безпілотники для підтримки під час повномасштабної російської агресії.

Про це заявила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер. За її словами, дві мобільні лабораторії можуть доставити на територію України протягом трьох тижнів.

Міністр пояснила, що їх можуть розгорнути біля місць, де може статися хімічний, бактеріологічний, радіологічний або ядерний інцидент.

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– Їх можна використовувати в районах стихійного лиха, де пологові відділення або лікарні були зруйновані. Вони можуть надати термінову допомогу. Досі такого ніхто не надсилав, – наголошує вона.

Водночас 10 підводних безпілотників виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium планують передати Україні до кінця травня. Вона повідомила, що вони можуть ідентифікувати всі підводні загрози, наприклад, міни чи шпигунські пристрої.

Країна також виділила 100 своїх солдатів, щоб провести 18 навчальних модулів для українських військових. Навчання охоплюватимуть бойову підготовку, вогневу підтримку артилерії ближньої дії, розмінування, роботу снайперів, розвідку та інше, зазначає міністр оборони Бельгії.

Джерело: Le Soir