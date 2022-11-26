Листопад, 26 в 20:31

Продовольча безпека – один із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, у чому лідерська роль України проявляється найочевидніше.

Голод не має більше ніколи використовуватися як зброя, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 26 листопада.

– Українці пройшли через геноцид. І сьогодні ми робимо все можливе й неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії. Нову, але таку схожу на ту, яка вбила мільйони людей у XX столітті. І ми не просто відбиваємося від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки й гарантуватиме довготривалу безпеку Україні, всій Європі та світу, – наголошує глава держави.

Завдяки експортній зерновій ініціативі з трьох чорноморських портів Україна відправила на світовий ринок близько 12 млн тонн продовольства у 40 країн світу. З цього обсягу більш як 2,5 млн тонн – країнам, в яких не просто дефіцит продовольства, а жорстка криза, запевняє президент.

Зараз дивляться

У межах Продовольчої програми ООН Україна допомогла країнам, в яких люди буквально голодують або перебувають на межі голоду. Це, зокрема, Ефіопія, Ємен, Сомалі та Афганістану. І це тільки початок, наголошує президент.

Він офіційно оголосив про старт нашої нової гуманітарної ініціативи – Grain from Ukraine. Уряд вже має домовленості з багатьма партнерами про спільну роботу в рамках програми Зерно з України, загалом готується до 60 кораблів з продовольством.

Цієї доби енергетики продовжили відновлення системи, завдяки чому з’являється більше можливостей генерувати та постачати електрику. Але ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним, зазначає Зеленський.

– Станом на ранок, уже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, були відключені від електрики. У 14 областях та Києві все ще діють обмеження для більш як 100 тис. абонентів у кожному з регіонів. Якщо увечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, наскільки важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально, – звертає увагу президент.

Росія перетворює на день терору навіть цей день, в який вшановують пам’ять жертв Голодомору. Окупанти обов’язково відповідатимуть за все це, а українці виженуть їх зі своєї батьківщини, переконаний Зеленський.