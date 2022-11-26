У Казахстані розпочалися акції протесту після переобрання на пост президента Касим-Жомарта Токаєва.

У суботу, 26 листопада, люди вийшли на вулиці Астани. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, протестувальників затримує поліція.

Силовики відключили зв’язок та інтернет. Жителі Астани не можуть додзвонитися до близьких і дізнатися, де вони перебувають.

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Повідомляється, що учасники акції протесту зібралися у районі торгового центру Keruen City.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що організатором несанкціонованого мітингу проти “узурпації” влади президентом Токаєвим був голова фонду TDFA (The Development Fund of Agriculture), доларовий мільйонер Марат Абієв.

На одному з опублікованих відео в розмові поліцейських йдеться про те, що Абієва також затримали на мітингу.

26 листопада Касим-Жомарт Токаєв офіційно вступив на посаду лідера Казахстану на наступні сім років. Інавгурація відбулася у Палаці незалежності в Астані.

Токаєв оголосив про вибори у вересні 2022 року, запропонувавши одноразово збільшити президентський термін із п’яти до семи років.